La scelta del governo: Scaroni presidente di Enel (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Mef ha comunicato il nuovo vertice di Enel: Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni alla presidenza. Il Mef, titolare del 23,59% di Enel, ricorda che l'assemblea della società è convocata per il 10 maggio. La lista, depositata di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, prevede come consiglieri L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

