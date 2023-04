La salma di Alessandro Parini, morto nell’attentato a Tel Aviv, è tornata in Italia (Di mercoledì 12 aprile 2023) La salma di Alessandro Parini è atterrato all’aeroporto di Ciampino a Roma con un volo di Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri Antonio Tajani l’hanno accolto sulla pista alle 14.50 di ieri, martedì 11 aprile ed hanno reso omaggio all’avvocato trentacinquenne romano, morto nell’attentato a Tel Aviv nei giorni L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladiè atterrato all’aeroporto di Ciampino a Roma con un volo di Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri Antonio Tajani l’hanno accolto sulla pista alle 14.50 di ieri, martedì 11 aprile ed hanno reso omaggio all’avvocato trentacinquenne romano,a Telnei giorni L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Aeroporto militare di #Ciampino, Il Presidente #Mattarella accoglie la salma di Alessandro #Parini - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà nel primo pomeriggio a Ciampino la salma di Alessandro… - IsraelinItaly : Cerimonia di commiato all’aeroporto Ben Gurion in ???? per il cittadino ???? Alessandro Parini, ucciso il 7/4 nell’atte… - mephistoslawyer : RT @Favollo2: Giorni passati a strapparsi i capelli per la morte di Alessandro #Parini a #TelAviv, poi ad attendere la salma in aeroporto… - massimorm4 : RT @siriomerenda: il Presidente Mattarella accoglie la salma di Alessandro Parini a Ciampino...il ministro degli Esteri è rimasto alle sue… -