La responsabilità di Rabiot | la Juventus deve tenere il francese

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il futuro diè ancora in bilico ma lafare di tutto peruno dei giocatori più importanti di questa squadra. La stagione è alle battute finali e laancora capire se, per il prossimo anno, potrà contare su; il centrocampista, a segno contro la Lazio, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno.(Ansafoto)Il rinnovo sembra dipendere dalla prossima Champions; un fattore che rischia di fare la differenza potrebbe essere proprio la partecipazione alla massima competizione internazionale. La, indipendentemente dalla coppa che andrà a giocare, farà di tutto per rinnovare il contratto a; il centrocampista è fondamentale ...