La regina Elisabetta «ha mandato in guerra Harry per preservare la vita di William»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La dichiarazione è stata rilasciata in un documentario dal generale Sir Michael David Jackson. Secondo il suo racconto The Queen voleva mandare entrambi i nipoti a combattere in Afghanistan, ma poi cambiò idea:, il futuro re, «non era sacrificabile»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrestaLaila : Regina Elisabetta, la rivelazione: 'Mandò Harry in guerra perché il rischio per William era troppo alto'… - romancerimedi : Buongiorno! Oggi partecipo al blogtour di Un omicidio molto reale di S. J. Bennett edito da Mondadori. Non perdetelo - NicolaNobile4 : RT @Tg3web: Harry ha combattuto in Afghanistan, suo fratello William no. E sarebbe stata la regina Elisabetta in persona, secondo un docume… - enricocolosimo : RT @paradisoa1: Pare che la Regina Elisabetta ebbe a dire che Harry poteva andare in guerra e William,no,perchè troppo importante per il Re… - bluestenyeyes : @LaStampa @MassimGiannini La Regina Elisabetta sempre un passo avanti a tutti, altri avrebbero tenuto nel nido entr… -

Kennedy, laII e Winston Churchill. Seppur non vi fosse possibile replicare la stessa esperienza e pernottare al suo interno visti i costi molto salati da sostenere, questo ...La novità vera contenuta nelle parole di Jackson è che laII - scomparsa 96enne l'8 settembre 2022 per cedere la corona al primogenito Carlo III, ma all'epoca saldamente in sella - ...... a fine 2001, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, quando il contingente britannico si schierò al fianco degli americani per combattere i talebani in Afghanistan, laII non fece una ...

Regina Elisabetta, la rivelazione: "Mandò Harry in guerra perché il rischio per William era troppo alto" TGCOM

La dichiarazione è stata rilasciata in un documentario dal generale Sir Michael David Jackson. Secondo il suo racconto The Queen voleva mandare entrambi i nipoti a combattere in Afghanistan, ma poi ca ...L’ex generale Jackson rivela il retroscena su Elisabetta e la scelta di mandare il principe più giovane a Kabul "All’inizio voleva far partire entrambi, poi ci ripensò: avrebbe messo in pericolo l’ere ...