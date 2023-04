La prof in pensione multata mentre racconta la storia di Bergamo Alta agli “amici” | oltre 1000 euro di multa per esercizio abusivo di professione

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Stavando a una comitiva di visitatori laCittàdiquando gli agenti della polizia locale sono intervenuti e le hanno chiesto i documenti. L’obiettivo era verificare che Rosita Corbetta fosse una guida turistica registrata in Lombardia. La donna, però, non lo era, e per questo le è stata comminata una sanzione di 1.333perdellaessione, anche se la spiegazione che stava dando era gratuita, ha spiegato successivamente. Corbetta è unaessoressa in. Ha insegnato arte alle scuole medie di Missa, in provincia di Lecco, e fa parte del direttivo dell’Università per tutte le età di Casatenovo. Dopo averla sorvegliata per circa un quarto ...

Corbetta è una professoressa in. Ha insegnato arte alle scuole medie di Missaglia, in provincia di Lecco, e fa parte del direttivo dell'Università per tutte le età di Casatenovo.

Multata per aver illustrato a una comitiva di amici le bellezze artistiche della Città Alta di Bergamo pur non essendo una guida turistica abilitata: Rosita Corbetta, docente di Storia dell'arte in