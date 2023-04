La procura Figc chiude la indagini sulle Juve: «Non fu leale» (Di mercoledì 12 aprile 2023) C’è anche l’accusa di violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) tra quelle inserite dalla procura della Federcalcio nel fascicolo di chiusura delle indagini consegnato alla Juventus. Tre i filoni su cui indaga la giustizia sportiva: manovra stipendi, partnership e agenti. Sul filone delle plusvalenze per la manovra stipendi su cui indaga il procuratore Chinè è atteso il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni a proposito della penalizzazione di 15 punti per gli Juventini. La Juventus ora ha due settimane per presentare le proprie controdeduzioni. Per il filone sulle “partnership“, la procura Figc spiega che le posizioni dei sei club, cioè Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) C’è anche l’accusa di violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) tra quelle inserite dalladella Federcalcio nel fascicolo di chiusura delleconsegnato allantus. Tre i filoni su cui indaga la giustizia sportiva: manovra stipendi, partnership e agenti. Sul filone delle plusvalenze per la manovra stipendi su cui indaga iltore Chinè è atteso il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni a proposito della penalizzazione di 15 punti per glintini. Lantus ora ha due settimane per presentare le proprie controdeduzioni. Per il filone“partnership“, laspiega che le posizioni dei sei club, cioè Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e ...

