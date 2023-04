La Polonia vuole diventare il caposaldo della sicurezza europea (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki in visita negli USA ha affermato che . Morawiecki è negli States per discutere di sicurezza europea e globale e sicurezza energetica. La Polonia vuole diventare il fondamento della sicurezza europea Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki è arrivato negli USA first appeared on Periodico Daily. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki in visita negli USA ha affermato che . Morawiecki è negli States per discutere die globale eenergetica. Lail fondamentoIl primo ministro polacco Mateusz Morawiecki è arrivato negli USA first appeared on Periodico Daily.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : La Polonia vuole diventare il caposaldo della sicurezza europea - checco_zio : @GiancarloDeRisi Ha la stessa faccia di quando andato in Polonia. Ogni giorno una figura di m... E vuole il ponte.. - LennyReddy : Come già detto in passato, la Polonia vuole la Galizia. - IlBielorusso : RT @ArspoeticaK: @MarceVann La Polonia non invia armi e uomini a morire in Ucraina per niente. Non capisco come le persone non si rendano c… - MarceVann : RT @ArspoeticaK: @MarceVann La Polonia non invia armi e uomini a morire in Ucraina per niente. Non capisco come le persone non si rendano c… -