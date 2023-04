La Polizia celebra 171 anni | il Questore Terrazzi | sempre in prima linea ma senza oppressione militare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiParterre d’eccezione al Conservatorio Cimarosa di Avellino per lazione del 171°versario della Fondazione delladi Stato e per la premiazione di alcuni agenti distintosi in attività di servizio. Con l’accompagnamento dell’Orchestra di fiati e percussioni del Cimarosa, la compagine concertistica, diretta dal Maestro Marcello Martella, ha suonato in apertura di manifestazione l’Inno di Mameli. E’ stato ilMaurizioa ricalcare il significato di una storia lunga 171: “Il nostro modo di lavorare èlo stesso, quello di esserci. È il nostro scopo di vita istituzionale esserciper corrispondere alle esigenze ed aspettative di sicurezza dei cittadini del suo territorio. Questo è ...