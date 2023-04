La polarizzazione delle immagini svelata con l’IA: la “terza dimensione” della luce diventa accessibile (Di mercoledì 12 aprile 2023) Uno strumento, quello messo a punto dai ricercatori del CNR, svela la polarizzazione delle immagini mediante l’Intelligenza Artificiale, rendendo di fatto accessibile la terza dimensione della luce. Di che parliamo? Dello studio-ricerca dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche e della Sapienza Università di Roma , che hanno sviluppato un polarimetro “intelligente” ultra-veloce e super-compatto che permette di utilizzare la polarizzazione della luce per applicazioni nei campi della comunicazione ottica sicura, dei sensori fotonici e della medicina. Ma andiamo con ordine. Come funziona la ... Leggi su fmag (Di mercoledì 12 aprile 2023) Uno strumento, quello messo a punto dai ricercatori del CNR, svela lamediante l’Intelligenza Artificiale, rendendo di fattola. Di che parliamo? Dello studio-ricerca dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionalericerche eSapienza Università di Roma , che hanno sviluppato un polarimetro “intelligente” ultra-veloce e super-compatto che permette di utilizzare laper applicazioni nei campicomunicazione ottica sicura, dei sensori fotonici emedicina. Ma andiamo con ordine. Come funziona la ...

