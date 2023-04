La ‘Pietà’ cambia sede, Mastella: “Dispiace per i disagi, ma scuole più sicure” (FOTO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Una nuova prima campanella. In una scuola storica ma nuova agli occhi dei piccoli studenti della scuola Pietà, che hanno traslocato presso l’ex ‘Dante Alighieri’, nel cuore del centro storico sannita. Questa mattina, davanti al sindaco Clemente Mastella e all’assessore all’Istruzione Serluca, una settantina di studenti (54 della primaria ed una ventina dell’infanzia) hanno fatto il loro primo ingresso nella loro nuova e momentanea scuola. “Dispiace molto per i bambini e per i relativi disagi ma si entra in una fase che ci porterà a scuole più sicure, antisismiche e a norma – ha dichiarato il sindaco Mastella – stessa sorte toccherà anche alla ‘Torre’. Abbiamo cercato di mitigare il disagio mettendo a disposizione il servizio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Una nuova prima campanella. In una scuola storica ma nuova agli occhi dei piccoli studenti della scuola Pietà, che hanno traslocato presso l’ex ‘Dante Alighieri’, nel cuore del centro storico sannita. Questa mattina, davanti al sindaco Clementee all’assessore all’Istruzione Serluca, una settantina di studenti (54 della primaria ed una ventina dell’infanzia) hanno fatto il loro primo ingresso nella loro nuova e momentanea scuola. “molto per i bambini e per i relativima si entra in una fase che ci porterà apiù, antisismiche e a norma – ha dichiarato il sindaco– stessa sorte toccherà anche alla ‘Torre’. Abbiamo cercato di mitigare ilo mettendo a disposizione il servizio ...

