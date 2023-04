(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tempo della guerra è infinito, si dilata, si restringe, si somma allo spazio e si fa attesa. Al suo interno si muovono i soldati, si mettono in fila i volontari, si nascondono gli assediati, si organizzano gli aggrediti, bombardano gli aggressori, fuggono le donne e i bambini in cerca di salvezza. Dentro a questo tempo ha scritto Monica Perosino, giornalista della Stampa che in ha raccontato il primo anno di una guerra che ha stravolto la nostra percezione dell’Europa. Perosino era a Dnipro, un tempo chiamata Dnipropetrovs’k, quando il conflitto è incominciato. Era in Ucraina per indagare le avvisaglie e le smentite, gli umori di un popolo che da mesi continuava a sentire crescere gli allarmi, che liberava i rifugi, che osservava i confini come mai li aveva fissati prima di allora. Un popolo in cui gli anziani ripetevano che sarebbero sopravvissuti anche alla guerra della ...

La neve di Mariupol Il Foglio

Monica Perosino La neve di Mariupol Paesi Edizioni, 192 pp., 16 euro ...Il racconto per immagini del calvario della città ucraina in una mostra fotografica che per la prima volta arriva in Italia dal 2 maggio a Udine ...