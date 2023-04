La Nato non balla con TikTok. Le parole del vice segretario Appathurai (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Posso dire con certezza che non vedrete TikTok su una piattaforma di proprietà della Nato”. A dirlo è James Appathurai, vice segretario generale della Nato per le sfide emergenti alla sicurezza, in un’intervista al Forum internazionale della cybersecurity di Lille, in Francia. “Le ragioni sono molto chiare”, ha detto il funzionario canadese. “La Cina ha una politica di fusione civile-militare, il che significa che tutto ciò che è civile può essere usato per scopi militari”, ha continuato facendo riferimento alle leggi cinesi in materia di intelligence che richiedono alle aziende di aiutare il governo cinese a raccogliere dati (e di nasconderli se lo fanno). Queste parole si inseriscono in un contesto internazionale segNato dalle preoccupazioni di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Posso dire con certezza che non vedretesu una piattaforma di proprietà della”. A dirlo è Jamesgenerale dellaper le sfide emergenti alla sicurezza, in un’intervista al Forum internazionale della cybersecurity di Lille, in Francia. “Le ragioni sono molto chiare”, ha detto il funzionario canadese. “La Cina ha una politica di fusione civile-militare, il che significa che tutto ciò che è civile può essere usato per scopi militari”, ha continuato facendo riferimento alle leggi cinesi in materia di intelligence che richiedono alle aziende di aiutare il governo cinese a raccogliere dati (e di nasconderli se lo fanno). Questesi inseriscono in un contesto internazionale segdalle preoccupazioni di ...

