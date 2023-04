La Minaccia Cibernetica e i pericoli per le infrastrutture critiche

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ormai oltre alle minacce tradizionali siamo entrati nel pieno di una nuova guerra, quella con gli hacker, la cosiddetta cybersecurity.Ne parliamo con Alessandro Manfredini direttore Group Security e Cyber Defence del Gruppo A2A che è stato recentemente nominato presidente dell’Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale. Come si tutela la sicurezza delle? Quali sono le minacce a cui siamo esposti? La guerra che influenza ha avuto in questo scenario? E quali sono gli hacker piu’ pericolosi ?

Il film esplora i temi dell'identità, della tecnologia e della libera volontà. L'Europa sta sviluppando uno 'scudo informatico europeo' che proverà ad essere strumento comune contro la guerra cibernetica e il coordinamento delle forze a livello europeo diventa più che mai necessario. La Banca d'Italia con il gruppo specializzato Gruppo di coordinamento sulla sicurezza cibernetica, nel suo Threat Landscape 2022, pone il ransomware come il principale veicolo di minaccia del 2022.

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e dagli esperti del centro operativo per la sicurezza cibernetica dell'Umbria in seguito alla denuncia della vittima, destinataria di numerosi sms minacciosi.