La Meloni non molla su Scaroni: pesano i legami con Putin e Gazprom (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il nome del presidente del Milan Paolo Scaroni continua a creare contrasti nel governo di centrodestra con Forza Italia e Lega che lo rivorrebbero all'Eni, ma la premier Giorgia Meloni non cede alla richiesta dei due alleati e, a un giorno dalla scadenza per la presentazione delle liste dei nuovi CdA delle grandi partecipate di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

