La mamma della ragazza è chiusa fuori casa, lui si arrampica e cade: 16enne in codice rosso (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un gesto altruistico che poteva costargli la vita quello che, questa mattina, ha visto protagonista un ragazzo di appena 16 anni. Il giovane nel tentativo di raggiungere la madre della fidanzatina che era rimasta fuori casa si è arrampicato sulla tubatura del gas ma è poi scivolato. Secondo quanto si apprende, il 16 enne voleva raggiungere la finestra e per questo si è arrampicato su una tubatura del gas quando ha improvvisamente perso l’equilibrio cadendo poi al suolo. Lo studente ha fatto un volo di circa 4 metri ed è stato poi condotto in ospedale con l’eliambulanza. Nonostante la paura di quei concitati momenti, fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. In corso le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sull’esatta dinamica dei fatti. Incidente a Roma, il tram ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un gesto altruistico che poteva costargli la vita quello che, questa mattina, ha visto protagonista un ragazzo di appena 16 anni. Il giovane nel tentativo di raggiungere la madrefidanzatina che era rimastasi èto sulla tubatura del gas ma è poi scivolato. Secondo quanto si apprende, il 16 enne voleva raggiungere la finestra e per questo si èto su una tubatura del gas quando ha improvvisamente perso l’equilibriondo poi al suolo. Lo studente ha fatto un volo di circa 4 metri ed è stato poi condotto in ospedale con l’eliambulanza. Nonostante la paura di quei concitati momenti, fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. In corso le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sull’esatta dinamica dei fatti. Incidente a Roma, il tram ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA I Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Un soldato ucraino telefona alla madre piangendo. L'ufficio dell… - Agenzia_Ansa : Guance rosee, capelli scuri, 2 chili e 600 grammi e una settimana di vita, il piccolo Enea abbandonato il giorno di… - fratotolo2 : Vi ricordate quando la sinistra si era indignata per i fondi destinati alle associazioni Pro Vita per aiutare le do… - TirrenoLivorno : Nel corso della trasmissione “Fuori dal coro” ha parlato anche la mamma di Denny Magina, precipitato e morto a 29 a… - Paciok1991 : @LaVeritaWeb @franborgonovo Ma questo bimbo non lo ha un papà che si parla solo della mamma? 'Famiglia tradizionale' solo quando fa comodo -