La Juve sulla manovra stipendi | «Rispettata la lealtà sportiva»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il comunicato dellantus dopo la chiusura delle indagini per la. Tutti i dettagli sul club bianconero Di seguito il comunicato dellantus. COMUNICATO– «ntus Football Club S.p.A. (“ntus” o la “Società”) comunica che la Procura Federale presso la F.I.G.C. ha notificato in data odierna antus e ad alcuni suoi esponenti attuali e passati la Comunicazione di conclusione delle indagini relative alla c.d. “della stagione2019/2020”, alla c.d. “della stagione2020/2021”, ai rapporti tra la Società e taluni agenti sportivi, nonché a taluni presunti “rapporti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come ho detto stamattina: questa è la lapide sulla tomba E complimenti alla nuova dirigenza che doveva portare la… - sportmediaset : PROCURA FIGC, CHIUSE LE INDAGINI SULLA MANOVRA STIPENDI: ALLA JUVE CONTESTATA LA MANCATA LEALTÀ - fanpage : Ultim'ora - Juventus accusata di aver violato la lealtà sportiva - RobertaFazio7 : RT @jup1897: ??Seguiteci su tutti i nostri canali!?? ?? Sito: - 10devis : RT @FabRavezzani: Sulle plusvalenze discutibili negli anni molti club hanno fatto di tutto e di più. E' ridicolo perseguire solo la Juve. M… -

La notifica della chiusura delle indagini per le cosiddette "manovra stipendi, partnership e agenti", in cui il procuratore Chiné contesta allala violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni, apre una nuova fase del procedimento. Il ventaglio delle possibilità Ora gli accusati hanno 15 giorni di tempo ...È quanto si legge nella nota ufficiale diramata dalla Juventus in risposta alla chiusura delle indagini della Procura della Figcviolazione del principio di lealtà sportiva , contestazione del ...... per la quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Conipenalizzazione di 15 punti per i bianconeri. Sui tre filoni odierni, laora ha due ...

