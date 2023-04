La giunta birmana bombarda la guerriglia: cento uccisi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quaranta vittime secondo Bbc, oltre cinquanta secondo Al Jazeera, addirittura cento per il magazine online dell’opposizione Mizzima che ha dato la notizia sulla sua pagina Facebook. È l’effetto dell’ennesimo raid first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quaranta vittime secondo Bbc, oltre cinquanta secondo Al Jazeera, addiritturaper il magazine online dell’opposizione Mizzima che ha dato la notizia sulla sua pagina Facebook. È l’effetto dell’ennesimo raid first appeared on il manifesto.

