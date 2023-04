La Germania si piega (con timore) alla cannabis libera: il piano in due fasi del governo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Anche la Germania si piega al verbo della cannabis libera, seppur con una frenata rispetto ai proclami iniziali. Berlino, infatti, sarebbe pronta a legalizzare la cannabis in due fasi, come confermato dai ministri della Salute, Karl Lauterbach, e dell’Agricoltura, Cem Ozdemir. Il primo passo sarà depenalizzare il possesso di un quantità di cannabis fino a un massimo di 25 grammi e la coltivazione a uso personale fino a un massimo di tre piantine. In un secondo momento, il governo tedesco pensa di permettere la coltivazione e la distribuzione della cannabis attraverso specifiche associazioni. La Germania conferma il sì alla cannabis libera, ma tira un po’ il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Anche lasial verbo della, seppur con una frenata rispetto ai proclami iniziali. Berlino, infatti, sarebbe pronta a legalizzare lain due, come confermato dai ministri della Salute, Karl Lauterbach, e dell’Agricoltura, Cem Ozdemir. Il primo passo sarà depenalizzare il possesso di un quantità difino a un massimo di 25 grammi e la coltivazione a uso personale fino a un massimo di tre piantine. In un secondo momento, iltedesco pensa di permettere la coltivazione e la distribuzione dellaattraverso specifiche associazioni. Laconferma il sì, ma tira un po’ il ...

