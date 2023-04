La Fontana dei Dioscuri al Quirinale: chi erano Castore e Polluce? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Presidente della Repubblica ha la fortuna di poterla ammirare ogni giorno perché collocata proprio nella piazza che separa la sua residenza da via XXIV Maggio. Parliamo della Fontana dei Dioscuri che svetta davanti al Quirinale. Formata da un obelisco egizio e da due possenti statue, è dedicata a Castore e Polluce: ma chi erano questi due personaggi venerati come protettori della città? Chi erano Castore e Polluce Castore e Polluce erano due fratelli gemelli che secondo la leggenda erano nati dal dio Zeus e Leda, moglie di Tindaro, re di Sparta. Non a caso, sono conosciuti anche come i Dioscuri – da cui prende il nome la Fontana ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Presidente della Repubblica ha la fortuna di poterla ammirare ogni giorno perché collocata proprio nella piazza che separa la sua residenza da via XXIV Maggio. Parliamo delladeiche svetta davanti al. Formata da un obelisco egizio e da due possenti statue, è dedicata a: ma chiquesti due personaggi venerati come protettori della città? Chidue fratelli gemelli che secondo la leggendanati dal dio Zeus e Leda, moglie di Tindaro, re di Sparta. Non a caso, sono conosciuti anche come i– da cui prende il nome la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneNapoli : Il Sindaco @GaeManfredi lancia 'M'illumino d'azzurro'. Al via da stasera con la Fontana del Nettuno e il Castel del… - ilfoglio_it : I direttori dei principali giornali chiedono all’ambasciatore russo in Italia il rilascio del cronista arrestato a… - marte155 : RT @ComuneNapoli: Il Sindaco @GaeManfredi lancia 'M'illumino d'azzurro'. Al via da stasera con la Fontana del Nettuno e il Castel dell'Ovo… - Proteus1951 : @_cieloitalia Non parliamo poi dei comportamenti tenuti da fedriga, zaia e dal, un poco meno peggio, Fontana. - cagliarilivemag : Bacu Abis, danneggiamento fontana Piazza della Circoscrizione: il Comune fa appello al senso civico dei cittadini -