La Fnsi aderisce all'appello per la liberazione di Evan Gershkovich (Di mercoledì 12 aprile 2023) Aderisco all'appello tuo e del tuo giornale (Il Foglio, ndr) per la liberazione del giornalista Evan Gershkovich, arrestato in Russia il 29 marzo scorso con l'accusa di spionaggio. Mi auguro first appeared on il manifesto.

