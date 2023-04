La festa a sorpresa per gli 80 anni dell’insegnante: gli ex alunni provengono da tutta Europa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Emozione speciale per Giovanni Cossio, un insegnante di Storia dell'Arte in pensione presso l'ex Liceo Musicale Sperimentale del Conservatorio di Parma, che ha compiuto da poco 80 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 aprile 2023) Emozione speciale per GiovCossio, un insegnante di Storia dell'Arte in pensione presso l'ex Liceo Musicale Sperimentale del Conservatorio di Parma, che ha compiuto da poco 80. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : La festa a sorpresa per gli 80 anni dell’insegnante: gli ex alunni provengono da tutta Europa - Italia_Notizie : Parma, festa a sorpresa per gli 80 anni del prof di arte. Gli ex studenti arrivano da tutta Europa: «Periodo magico» - lasimpatiaconta : RT @DiViperella: @Claudio89361433 C’era l’aspettativa per il ritorno di Adelaide e la festa a sorpresa per lei organizzata da Marcello…un 2… - elvira_serra : Parma, la festa a sorpresa per gli 80 anni del prof di arte (con una settantina di ex studenti che ricordano ancora… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Parma, la festa a sorpresa per gli 80 anni del prof di arte. Gli ex studenti arrivati da tutta Europa -