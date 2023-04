La distanza è abissale: il sondaggio che “frena” l’entusiasmo di Schlein (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da giorni Repubblica non fa che lodare i sondaggi che sembrano premiare senza se e senza ma la linea data da Elly Schlein al nuovo Partito Democratico. Una cosa è certa: il Pd ha risalito la china rispetto al baratro in cui l’aveva fatto scivolare Enrico Letta. Ma da qui a parlare di risurrezione ce ne passa. A dimostrarlo c’è l’ultimo sondaggio di Tecné per l’Agenzia Dire. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito con il 29,7% dei voti decisamente più avanti dei dem arcobaleno. Elly Schlein rispetto all’ultima settimana perde lo 0,2% e si attesta al 19,8%, quindi dieci punti percentuali sotto il presidente del consiglio. Una enormità. Cala anche il Movimento Cinque Stelle fermo al 15,4%. A godere di un vento positivo, benché di pochissime percentuali, c’è invece la Lega di Matteo Salvini: conquistando un +0,1%, il Carroccio sale ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da giorni Repubblica non fa che lodare i sondaggi che sembrano premiare senza se e senza ma la linea data da Ellyal nuovo Partito Democratico. Una cosa è certa: il Pd ha risalito la china rispetto al baratro in cui l’aveva fatto scivolare Enrico Letta. Ma da qui a parlare di risurrezione ce ne passa. A dimostrarlo c’è l’ultimodi Tecné per l’Agenzia Dire. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito con il 29,7% dei voti decisamente più avanti dei dem arcobaleno. Ellyrispetto all’ultima settimana perde lo 0,2% e si attesta al 19,8%, quindi dieci punti percentuali sotto il presidente del consiglio. Una enormità. Cala anche il Movimento Cinque Stelle fermo al 15,4%. A godere di un vento positivo, benché di pochissime percentuali, c’è invece la Lega di Matteo Salvini: conquistando un +0,1%, il Carroccio sale ...

