La crisi fra Calenda e Renzi è una buona notizia | l' Italia ha bisogno del bipolarismo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L'ossessione politica per avere un mitico centro è stato il vero elemento che ha frenato ogni possibile riforma. L'errore, meglio la presunzione, alla base del Terzo Polo è quello di voler lucrare consenso con un partito che non dice prima con chi vuole allearsi, come e con chi vuole andare al governo del Paese