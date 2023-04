La confusione strategica di Parigi sull’equidistanza europea

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sull’aereo che lo riportava in patria dal suo viaggio a Pechino, dal quale è tornato con un pugno di mosche ma forse con qualche rassicurazione per gli affari francesi, Emmanuel Macron ha parlato della necessità di autonomiaper un’Europa che non voglia essere vassalla né di Washington né di Pechino. Al netto del gergo, che richiama più le illusioni di Asterix che i sogni di De Gaulle, le parole del presidente francese sollevano più di una perplessità. Non certo per la sacrosanta esigenza di una autonomia. Ma per il fatto che teorizzarla in assenza di capacità effettive, nel bel mezzo della guerra in Europa e con la prospettiva che Pechino replichi a Taiwan quanto Mosca sta facendo da un anno in Ucraina, appare più che altro un sintomo di pericolosa...