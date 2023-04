La Camera conferma il taglio ai vitalizi (Di mercoledì 12 aprile 2023) I tagli ai vitalizi sono salvi. Almeno alla Camera dei Deputati. Se infatti al Senato ormai la delibera voluta da Roberto Fico – rimaneggiata in mille modi, fatta oggetto di ricorsi finanche davanti alla Corte costituzionale – è solo un lontano ricordo, a Montecitorio perlomeno si è salvato il salvabile. Tutto merito del Collegio d’appello (il secondo grado della giustizia interna di Montecitorio) e del suo presidente, l’ex deputato espulso dal Movimento cinque stelle, Andrea Colletti. Con una sentenza che ribalta definitivamente l’andazzo che si stava prendendo, i tagli voluti dall’allora presidente della Camera resteranno – almeno per adesso – scolpiti nel regolamento di Montecitorio. Alla faccia dei migliaia di ricorsi che nel corso degli ultimi anni sono piovuti sul Parlamento. I tagli ai vitalizi sono salvi. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) I tagli aisono salvi. Almeno alladei Deputati. Se infatti al Senato ormai la delibera voluta da Roberto Fico – rimaneggiata in mille modi, fatta oggetto di ricorsi finanche davanti alla Corte costituzionale – è solo un lontano ricordo, a Montecitorio perlomeno si è salvato il salvabile. Tutto merito del Collegio d’appello (il secondo grado della giustizia interna di Montecitorio) e del suo presidente, l’ex deputato espulso dal Movimento cinque stelle, Andrea Colletti. Con una sentenza che ribalta definitivamente l’andazzo che si stava prendendo, i tagli voluti dall’allora presidente dellaresteranno – almeno per adesso – scolpiti nel regolamento di Montecitorio. Alla faccia dei migliaia di ricorsi che nel corso degli ultimi anni sono piovuti sul Parlamento. I tagli aisono salvi. ...

