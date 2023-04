La Brexit ha causato una paralisi politica a Belfast, che oggi non sa più nemmeno celebrare la pace (Di mercoledì 12 aprile 2023) Belfast. Era il 10 aprile del 1998, quando il premier inglese Tony Blair e il Taoiseach irlandese Bertie Ahern si incontrarono per firmare gli accordi del Venerdì Santo. Con loro c’erano a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 aprile 2023). Era il 10 aprile del 1998, quando il premier inglese Tony Blair e il Taoiseach irlandese Bertie Ahern si incontrarono per firmare gli accordi del Venerdì Santo. Con loro c’erano a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gian19771 : @FantuzziF Informati un po' sui danni economici la Brexit ha causato negli UK, ma so già che non cambierai idea, ma… - mortymer001 : La Brexit ha causato insicurezza energetica al Regno Unito, e trovo inquietante che dopo il Nordstream sia diventat… - MorenaSimone89 : @christian_fsi So che sei sovrastato dall ideologia e quindi il tuo giudizio non è in discussione per definizione m… -