La benzina sale a 1,875 euro al litro, sui massimi da agosto (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prezzo della benzina in salita in coincidenza con le festività di Pasqua. Secondo le rilevazioni del Mase, nella settimana tra il 3 e il 9 aprile, la media nazionale della verde in modalità self si è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Prezzo dellain salita in coincidenza con le festività di Pasqua. Secondo le rilevazioni del Mase, nella settimana tra il 3 e il 9 aprile, la media nazionale della verde in modalità self si è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : La benzina sale a 1,875 euro al litro, sui massimi da agosto: In base ai dati settimanali del ministero il gasolio… - infoiteconomia : Pompe carburante in Slovenia: sale la benzina, scende il diesel - SuperCr1Cr0 : @VieniquiC @gas_lerner Scortecciarlo per aggredirlo meglio e: Glifosafo/Benzina/aceto+sale Chiodi nel tronco Altrim… - SLN_Magazine : Carburanti, sale prezzo benzina oggi in Italia: gasolio stabile. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - mohammadali_im1 : Carburanti, #sale #prezzo #benzina #oggi in Italia: #gasolio #stabile -