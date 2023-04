Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Kuleba, 'la Russia decapita i prigionieri come l'Isis': Il ministro ucraino: 'I terroristi russi vanno espulsi dall… - fisco24_info : Kuleba, 'la Russia decapita i prigionieri come l'Isis': Il ministro ucraino: 'I terroristi russi vanno espulsi dall… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ??? Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro #Kuleba paragona la #Russia allo Stato islamico dopo il video della decapitazione d… - rtl1025 : ??? Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro #Kuleba paragona la #Russia allo Stato islamico dopo il video della deca… - Bianca34874951 : RT @sole24ore: ??#Ucraina ultime notizie. Telefonata #Blinken-#Kuleba su controffensiva e aiuti. ??#Cia: «La #Russia rischia di diventare co… -

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroparagona laallo Stato islamico dopo il video della decapitazione di soldati ucraini prigionieri. "Sta circolando online un orribile video delle truppe russe che decapitano un ......in estate potrebbe iniziare una controffensiva su larga scala delle forze ucraine contro la. ...: 'Blinken ha respinto dubbi su capacità vittoria Kiev' Il segretario di Stato Antony Blinken ......aveva ordinato la produzione di 40 mila razzi da dare alla. Cairo e Mosca smentiscono • Colloquio telefonico tra i ministri della Difesa italiano Antonio Tajani e ucraino Dmytro: '...

Kuleba, 'la Russia decapita i prigionieri come l'Isis' Tiscali Notizie

Guerra in Ucraina diretta oggi 12 aprile, 413 giorno di combattimenti: nel quattordicesimo mese dell'aggressione della Russia, l'esercito di Kiev si prepara a una controffensiva di ...KYIV - Ukraine compared Russia on Wednesday to militant group Islamic State, after a video emerged online showing apparent Russian soldiers filming themselves beheading a Ukrainian captive with a ...