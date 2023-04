Kristen Stewart sarà una delle protagoniste di Sacramento, film scritto e diretto da Michael Angarano (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'attrice Kristen Stewart è entrata a far parte del cast di Sacramento, un road movie scritto, diretto e interpretato da Michael Angarano. Kristen Stewart sarà una delle protagoniste della commedia Sacramento, un progetto che sarà diretto da Michael Angarano, da tempo molto vicino all'attrice e con cui in passato ha avuto una relazione prima del successo di Twilight. Le riprese del progetto dovrebbero iniziare in primavera. Al centro della trama di Sacramento ci sono Rickey (Michael Angarano), un giovane pieno di energia e dallo spirito libero, e Glenn ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'attriceè entrata a far parte del cast di, un road moviee interpretato daunadella commedia, un progetto cheda, da tempo molto vicino all'attrice e con cui in passato ha avuto una relazione prima del successo di Twilight. Le riprese del progetto dovrebbero iniziare in primavera. Al centro della trama dici sono Rickey (), un giovane pieno di energia e dallo spirito libero, e Glenn ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mubiitalia : Auguri a Kristen Stewart (qui fotografata per Chanel). - lon3lyxx : in giro c’è questa cosa di mettere una mia foto e quella di una celebrità a cui mi paragonano e spesso mi hanno det… - nostalgoth : kristen stewart e michael cera ma è il mio compleanno per caso - RBcasting : La prima immagine di Kristen Stewart e Steven Yeun in “Love Me”, storia d’amore fantascientifica. - bennyxx9 : Perché io nuovo film di Rose Glass(Love lies bleeding con Kristen Stewart) non è nelle previsioni di Cannes di ness… -