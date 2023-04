Kim Kardashian debutta nel cast di American Horror Story 12

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Kimè ufficialmente parte deldella prossima stagione di, la celebre serie antologica firmata Ryan Murphy. La 12esima edizione della fiction si intitola Delicate ed è stata annunciata sulle principali piattaforme social con un brevissimo e criptico teaser. In passato, Kim, si era già cimentata come attrice, realizzando alcuni camei in diverse serie televisive, tra cui How I Met Your Mother, 30 Rock e 2 Broke Girls, facendo da comparsa anche nello spin-off della trilogia Ocean’s 8 di Gary Ross. Questa volta però, la star e influencer di fama mondiale, dovrà interpretare i panni di un personaggio ideato direttamente per lei dalla showrunner e scenografa Halley Feiffer: “Un ruolo divertente, elegante e alla fine terrificante soprattutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... louisscigarette : Io vi giuro che una volta il mio ex mi disse “eh vedi dovresti truccarti poco o niente come lei” RAGA ERA UNA FOTO… - Steev_mai : @angelmel80 no loro pensano che la loro protetta e’ Kim Kardashian che ridere - Martyfrongillo : @teamsoleilsorge eh si perché pensano sia kim kardashian ?? - Loredana_Dana75 : @Steev_mai Certo è arrivata Kim Kardashian ?? mio dio! - sarandipjm : come minimo kim kardashian comparirà solo in un episodio come adam levine in asylum -

Kim Kardashian non si limiterà ad un cameo in American Horror Story 12, ma avrà un ruolo complesso e sfaccettato: la conferma è arrivata dal teaser diffuso nelle ultime ore.Kim Kardashian, regina dei social, si cimenta sul set. Sarà accanto a accanto a Emma Roberts in "American Horror Story" ...