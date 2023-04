Kiev smentisce, 'non ci sono forze Nato in Ucraina' (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'informazione secondo cui ci sarebbero unità speciali di paesi della Nato in Ucraina, circolata dopo una filtrazione di documenti top secret attribuiti al Pentagono "è assolutamente falsa": lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'informazione secondo cui ci sarebbero unità speciali di paesi dellain, circolata dopo una filtrazione di documenti top secret attribuiti al Pentagono "è assolutamente falsa": lo ha ...

