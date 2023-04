Kiev, 'la controffensiva potrebbe cominciare in estate' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha affermato che già in estate potrebbe partire la controffensiva su larga scala delle forze ucraine contro i russi. Il premier ucraino lo ha detto al sito ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha affermato che già inpartire lasu larga scala delle forze ucraine contro i russi. Il premier ucraino lo ha detto al sito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Kiev, 'la controffensiva potrebbe cominciare in estate' - Lo ha dichiarato il premier ucraino Shmyhal - BinaryOptionEU : RT 'Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal - alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti - ha affermato che gi… - jmorat : RT @Gianl1974: Successo limitato per la controffensiva ucraina prevista negli Stati Uniti I problemi di concentrazione delle truppe ucrain… - Adnkronos : Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal - alla vigilia della sua visita negli Stati Uniti - ha affermato che già in… - vaiomc : RT @zan62: Dopo 13 mesi di guerra, questa è la situazione dell'Ucraina. Complimenti agli strateghi occidentali... Non era meglio puntare su… -