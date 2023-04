Kendall Jenner sexy in bikini è già pronta per l’estate (Di mercoledì 12 aprile 2023) La primavera è iniziata da poco, ma Kendall Jenner già è pronta per l’estate. Sarà che a Los Angeles brilla sempre il sole, sarà che il suo fisico statuario è un peccato tenerlo nascosto, fatto sta che la modella non ha perso tempo per mettersi in bikini a godersi la tintarella. Sui social posta scatti sexy in cui mostra le curve e i follower apprezzano, ma sembra che questo sfoggio di sensualità sia dedicato a qualcuno in particolare… si vocifera di un nuovo fidanzato per la top che vanta un curriculum affettivo niente male. Kendall Jenner sexy in bikini Il bikini a fiori di Kendall JennerChe sia bellissima e sexy lo sapevamo già, ma gli scatti in ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) La primavera è iniziata da poco, magià èper. Sarà che a Los Angeles brilla sempre il sole, sarà che il suo fisico statuario è un peccato tenerlo nascosto, fatto sta che la modella non ha perso tempo per mettersi ina godersi la tintarella. Sui social posta scattiin cui mostra le curve e i follower apprezzano, ma sembra che questo sfoggio di sensualità sia dedicato a qualcuno in particolare… si vocifera di un nuovo fidanzato per la top che vanta un curriculum affettivo niente male.inIla fiori diChe sia bellissima elo sapevamo già, ma gli scatti in ...

