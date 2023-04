(Di mercoledì 12 aprile 2023) A New York per promuovere il suo film Rare Objects, la regista ha dato sfogo alla sua creatività anche nell’outfit sfoggiato per l’occasione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Pulire il tappeto di salotto e cucina senza lavatrice: ecco la tecnica salvatempo preferita da Katie Holmes - ProiezioniDB : Pulire il tappeto di salotto e cucina senza lavatrice: ecco la tecnica salvatempo preferita da Katie Holmes - hxathawaxy : @illicitsomi katie holmes ?? ha recitato in the giver (dove c’è anche taylor swift) -

Tappeti persiani, pelosi, in bambù, passatoia o scendiletto. La tua casa è piena di tappeti e non vuoi o puoi lavarli in lavatrice Ecco un trucco per igienizzarli velocemente, copia! Il tappeto è un complemento d'arred o indispensabile in qualsiasi casa. Non solo perché abbellisce l'ambiente e lo rende esteticamente più bello e decorativo . Se posizionato nel modo e ...In seguito ha recitato nella miniserie di Stephen King intitolata Rose Red e nello stesso anno ha anche affiancatoin Abandon - Misteriosi omicidi e Reese Witherspoon in Tutta colpa dell'...James Van Der Beek, Joshua Jackson,e Michelle Williams erano i volti della serie che scorrevano su quella canzone. Curioso che proprio il protagonista abbia avuto meno successo, e che ...

Katie Holmes e l’ultimo, bizzarro look: la gonna «cucù» Vanity Fair Italia

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Michelle Williams ricorda il tempo passato sul set di Dawson's Creek e rivela quale star è stata la prima vera artista che ha incontrato e la prima 'ad averla presa sul serio'.