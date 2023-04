Kate Middleton infrange finalmente la tradizione e detta il nuovo stile (Di mercoledì 12 aprile 2023) Kate Middleton ha deciso di uscire allo scoperto mostrando a tutti il suo vero stile. La principessa del Galles, infatti, ha debuttato nella domenica di Pasqua con un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. Per alcuni si tratta di una regola della regina Elisabetta che viene infranta e che la moglie di William aveva osservato solamente per farle cosa gradita. Per altri, invece, è un’ennesima risposta alle affermazioni di Meghan Markle. La futura regina del Regno Unito, infatti, ha scelto di sfoggiare una manicure inaspettata per le vacanze pasquali. Durante la passeggiata domenicale che ha fatto a fianco del resto della Famiglia Reale, la principessa Kate ha mostrato uno smalto rosso intenso per la prima volta da quando ha sposato il principe William. Senza contare che per la prima ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha deciso di uscire allo scoperto mostrando a tutti il suo vero. La principessa del Galles, infatti, ha debuttato nella domenica di Pasqua con unglio che non è assolutamente passato inosservato. Per alcuni si tratta di una regola della regina Elisabetta che viene infranta e che la moglie di William aveva osservato solamente per farle cosa gradita. Per altri, invece, è un’ennesima risposta alle affermazioni di Meghan Markle. La futura regina del Regno Unito, infatti, ha scelto di sfoggiare una manicure inaspettata per le vacanze pasquali. Durante la passeggiata domenicale che ha fatto a fianco del resto della Famiglia Reale, la principessaha mostrato uno smalto rosso intenso per la prima volta da quando ha sposato il principe William. Senza contare che per la prima ...

