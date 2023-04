Kate Middleton, il Palazzo perde la sua tiara: incoronazione nel caos. La replica (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’organizzazione dell’incoronazione di Re Carlo sarebbe in pieno caos. Buckingham Palace si è perso la tiara di Kate Middleton, nel senso che ancora non è chiaro se e quale diadema deve indossare la Principessa del Galles. Ma fonte interne al Palazzo smentiscono la confusione e confermano che tutto sta procedendo secondo i piani. Sì ma quali piani? Buckingham Palace nel caos per l’incoronazione Ancora una volta la macchina organizzativa di Buckingham Palace sembra in stallo senza la Regina Elisabetta. La prima avvisaglia si è vista proprio dopo la sua morte quando si crearono file interminabili per rendere omaggio al suo feretro a causa di una pessima gestione dei flussi da parte della Corte. E adesso, messa nuovamente alla prova, pare impantanata ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’organizzazione dell’di Re Carlo sarebbe in pieno. Buckingham Palace si è perso ladi, nel senso che ancora non è chiaro se e quale diadema deve indossare la Principessa del Galles. Ma fonte interne alsmentiscono la confusione e confermano che tutto sta procedendo secondo i piani. Sì ma quali piani? Buckingham Palace nelper l’Ancora una volta la macchina organizzativa di Buckingham Palace sembra in stallo senza la Regina Elisabetta. La prima avvisaglia si è vista proprio dopo la sua morte quando si crearono file interminabili per rendere omaggio al suo feretro a causa di una pessima gestione dei flussi da parte della Corte. E adesso, messa nuovamente alla prova, pare impantanata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : [Trending now] Che lavoro faceva Kate Middleton prima di diventare Principessa? Dagli studi in storia dell'arte, al… - Invest_a_twit : RT @Daniel_Red_Eire: Kate Middleton by Paolo Roversi - AJPRULA : RT @Daniel_Red_Eire: Kate Middleton by Paolo Roversi - Daniel_Red_Eire : Kate Middleton by Paolo Roversi - infoitcultura : George l'Altissimo: il figlio di Kate Middleton a un passo dal record -