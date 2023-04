Kaladze su Kvara | “Diventerà uno dei più forti nel suo ruolo! Di lui c’è una cosa che mi impressiona”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra pochissimi istanti avrà inizio Milan-Napoli, quarto di finale di Champions League a tutte tinte tricolori. Entrambe le squadre hanno la possibilità di scrivere la storia e, nessuna delle due, ha intenzione di smettere di sognare. Ai microfoni di Amazon Prime, tra i tantissimi ospiti, è arrivato l’ex Milan – nonché connazionale ditskhelia – Kakhaber. Tra le tante tematiche trattate, l’ex difensore georgiano, ha parlato proprio del numero 77 partenopeo. Di seguito le sue dichiarazioni.intervistanon ha dubbi su: “Ha ancora un grandissimo potenziale”TSKHELIA “è un fenomeno, lo seguo da quando era bambino. Penso che abbia tutte le carte in regola per diventare un grandissimo campione e, come tutti, siamo ...

Kakha Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato della sfida Leao-Kvaratskhelia e dei rossoneri in un'intervista a la Gazzetta dello Sport. Kaladze conosceva già Kvaratskhelia e non sorprende il suo exploit azzurro: "Kvaratskhelia è un prospetto di alto profilo, ha caratteristiche che lo rendono ad oggi uno dei giocatori, vista l'età, dal futuro"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole sul Milan: "Se ho visto il 4-0 al Napoli? Certamente. Seguo sempre il"