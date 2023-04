Juventus, Paredes si è scusato con Allegri. Niente multa per la lite di Pasquetta (Gazzetta) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la lite di Pasquetta, il caso Paredes-Allegri è rientrato. La Gazzetta dello Sport scrive che l’argentino si è scusato con il tecnico della Juventus e che ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Secondo quanto filtra dal club bianconero, Paredes non sarà nemmeno multato. La Gazzetta dello Sport scrive: “La lite di Pasquetta Paredes-Allegri si chiude con le scuse dell’argentino. La notte ha portato consiglio al regista, che ieri si è presentato alla Continassa e ha fatto marcia indietro con il tecnico per l’acceso litigio di lunedì negli spogliatoi davanti a gran parte dei compagni. Allegri ha incassato il pentimento e le scuse ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo ladi, il casoè rientrato. Ladello Sport scrive che l’argentino si ècon il tecnico dellae che ieri si è allenato regolarmente in gruppo. Secondo quanto filtra dal club bianconero,non sarà nemmenoto. Ladello Sport scrive: “Ladisi chiude con le scuse dell’argentino. La notte ha portato consiglio al regista, che ieri si è presentato alla Continassa e ha fatto marcia indietro con il tecnico per l’acceso litigio di lunedì negli spogliatoi davanti a gran parte dei compagni.ha incassato il pentimento e le scuse ...

