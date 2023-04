Juventus, non solo plusvalenze. Inchiesta stipendi: violato il principio di lealtà. Ora cosa rischia il club bianconero? (Di mercoledì 12 aprile 2023) La procura della federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra stipendi, partnership e agentì: nell'atto, il procuratore ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) La procura della federcalcio - apprende l'ANSA - ha appena notificato allala chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra, partnership e agentì: nell'atto, il procuratore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Il ricorso della #Juventus contro la chiusura della curva per i fatti di #JuventusInter ha un fondamento: non è pos… - DiegoDeLucaTwit : Non è la prima volta che #Lukaku esulti come a Lisbona, in questo modo: era accaduto col Belgio (a Solna, in Svezia… - capuanogio : Scaduti i termini, la #Figc non si costituita davanti al Collegio di Garanzia del Coni nell'udienza del 19 aprile.… - Robertignau : @repubblica Ma và? Chi avrebbe mai detto che la Juventus non è leale? ?????? - ossicino88 : @Tizzrosedrinker @CalcioFinanza In questo caso si chiamerebbe Juventus Stadium, come in Europa le sponsorizzazioni non sono ammesse -