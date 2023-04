Juventus, la risposta alla notifica della Procura Federale | News (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Juventus, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha risposto alla notifica giunta dalla Procura Federale Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 aprile 2023) La, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha rispostogiunta d

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ipse_dixit_345 : RT @La_Bianconera: NOTA #JUVENTUS in risposta all'ennesimo mischione di #Chinè con l'art. 4: 'Applicati correttamente i rilevanti principi… - JuveLiveit : Manovra stipendi Juventus, notifica e nota UFFICIALE: la risposta del club - DAVIDE8231460 : RT @La_Bianconera: NOTA #JUVENTUS in risposta all'ennesimo mischione di #Chinè con l'art. 4: 'Applicati correttamente i rilevanti principi… - AntoninoGiaimo2 : RT @La_Bianconera: NOTA #JUVENTUS in risposta all'ennesimo mischione di #Chinè con l'art. 4: 'Applicati correttamente i rilevanti principi… - GorettiGianluca : RT @La_Bianconera: NOTA #JUVENTUS in risposta all'ennesimo mischione di #Chinè con l'art. 4: 'Applicati correttamente i rilevanti principi… -