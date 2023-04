Juventus, in arrivo il deferimento: chiuse le indagini sulla manovra stipendi (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ iniziato un periodo importantissimo per il futuro della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è concentrata sul campo con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato in campionato e Europa League. In Serie A la squadra è ancora in corsa per il quarto posto ma l’ultima sconfitta contro la Lazio potrebbe risultare fatale. In Europa League è sempre più alta l’attesa in vista del doppio incontro dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. A tenere banco sono anche le questioni fuori dal campo, in particolar modo le inchieste sulle plusvalenze e manovra stipendi. Foto di Tino Romano / AnsaJuventus, in arrivo il deferimento La Procura della Figc ha notificato al club bianconero la chiusura delle indagini per quanto riguarda manovra ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) E’ iniziato un periodo importantissimo per il futuro della. La squadra di Massimiliano Allegri è concentrata sul campo con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato in campionato e Europa League. In Serie A la squadra è ancora in corsa per il quarto posto ma l’ultima sconfitta contro la Lazio potrebbe risultare fatale. In Europa League è sempre più alta l’attesa in vista del doppio incontro dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. A tenere banco sono anche le questioni fuori dal campo, in particolar modo le inchieste sulle plusvalenze e. Foto di Tino Romano / Ansa, inilLa Procura della Figc ha notificato al club bianconero la chiusura delleper quanto riguarda...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Juventus, nuovi guai in arrivo: la procura apre una nuova inchiesta #news #cip - CalcioWeb : E' in arrivo un altro deferimento nei confronti della #Juventus: sono state chiuse le indagini sulla manovra stipen… - Luxgraph : Benevento, è ufficiale l'arrivo di Agostinelli: il comunicato - GalliGraziella1 : Arrivò a Torino e disse: «Voglio una squadra corta, saggia, affamata e smemorata». Il resto è storia.... Tanti aug… - Aquila6811 : RT @CalcioFinanza: #Juventus, in arrivo la notifica di fine delle indagini. Tra plusvalenze e stipendi, così il caos date influenzerà la st… -