Juventus, Danilo: “Ricorso sul -15? Ansia normale, ma pensiamo al campo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Se stiamo pensando al Ricorso al Collegio di Garanzia per il -15 in campionato? C’è un’Ansia normale, ma noi proviamo a parlarne il meno possibile e a stare concentrati su quello che succede in campo. Quello che succede fuori è qualcosa di cui si occupa la società”. Lo ha detto il difensore della Juventus Danilo in conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. E sulla sfida dello Stadium: “Lo Sporting ha eliminato l’Arsenal, la squadra che è in testa in Premier League e questo dimostra il suo valore. Serve la migliore versione della Juve, sapendo che quella di domani è solo la prima delle due partite”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Se stiamo pensando alal Collegio di Garanzia per il -15 in campionato? C’è un’, ma noi proviamo a parlarne il meno possibile e a stare concentrati su quello che succede in. Quello che succede fuori è qualcosa di cui si occupa la società”. Lo ha detto il difensore dellain conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. E sulla sfida dello Stadium: “Lo Sporting ha eliminato l’Arsenal, la squadra che è in testa in Premier League e questo dimostra il suo valore. Serve la migliore versione della Juve, sapendo che quella di domani è solo la prima delle due partite”. SportFace.

