Juventus | chiusa l' inchiesta stipendi | “Violata lealtà sportiva” Cosa rischia ora?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : TS: 'La Juventus punisce i razzisti ma avrá la Curva chiusa diversamente da quanto successo a Roma e Lazio. Chiesto… - tuttosport : ??? Juve, due stadi due misure ? Punisce i razzisti ma la curva viene chiusa #TuttoSport #Juventus #razzismo #inter - forumJuventus : ?? Il Giudice Sportivo post #JuveInter di Coppa Italia: - #CurvaSud chiusa per un turno (#JuveNapoli) - 3 giornate… - campione_franco : @sportmediaset Chiusa la curva nord dello Juventus stadium e 15 punti di penalizzazione - andytuit : #calcioMarcio specchio fedele di un #paeseMarcio -

La Procura federale ha notificato gli atti al club bianconero che ora avrà tempo due settimane per presentare le proprie controdeduzioni anche sulle ...Stando a quanto appreso dall'Ansa, laha ricevuto la notifica: nell'atto il procuratore ... per la quale la Juve ha già ricevuto 15 punti di penalizzazione: partita che però non è, dato ...... cosa rischia laSituazione tesa nel club bianconero che, di recente, ha azzerato i ...la fase delle indagini preliminari, la procura della Figc ha chiesto ai pm nuovi atti per valutare ...

Juventus, chiusa l’inchiesta Figc sulle manovre stipendi: contestata la mancata lealtà Il Fatto Quotidiano

La contestazione si va ad aggiungere alla questione plusvalenze, per la quale si attende il giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni il prossimo 19 aprile ...La procura federale ha comunicato in maniera ufficiale alla Juventus e agli otto ex dirigenti del club bianconeri coinvolti la “conclusione delle indagini” sul secondo filone della famigerata ...