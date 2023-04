(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nelle scorse ore è stata notificata allae a otto tra dirigenti e ex dirigenti del club l’avviso di chiusura delle indagini per le “, partnership e agenti”. Notifiche a cui potranno seguire l’archiviazione (improbabile), il deferimento e quindi il processo oppure il patteggiamento. Nel dettaglio i dirigenti o ex dirigenti bianconeri coinvolti sono: Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti, Stefano Braghin e Cesare Gabasio. Gli agenti indagati invece saranno segnalati alla Commissione federale degli agenti. Tra le violazioni contestate allaanche quella del principio disportiva, l’articolo 4.1, relativa a tutti e tre i filoni di inchiesta.della Procurasi ...

Sui tre filoni di oggi, la Juventus ha ora due settimane di tempo per presentare controdeduzioni, prove e memorie difensive. Poi si andrà a processo e il rischio è quella di una nuova, pesante ...

Juventus, chiusa l’inchiesta Figc sulle manovre stipendi: contestata la mancata lealtà Il Fatto Quotidiano

Cosa rischia la Juventus per gli sviluppi dell'inchiesta sulla "manovra stipendi"