Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Juve: tutto contro Giustizia sportiva, errori arbitrali e la crisi di Vlahovic La nostra prima pagina di domen… - sportli26181512 : Juve, Vlahovic c'è. E Allegri tira in ballo pure CR7 per difenderlo: Vlahovic c'è. L'allenamento di rifinitura non… - cmdotcom : #Juve, #Vlahovic c'è. E #Allegri tira in ballo pure #CristianoRonaldo per difenderlo - ilbianconerocom : Danilo e Allegri difendono Vlahovic, ma Milik è pronto per lo Sporting: Juve, ecco le ultime - lorenzogaro02 : Pogba e Vlahovic convocati Chiesa sta meglio Possibile tridente. Domani la Juve vince 3-0 e torna Max 2017 -

Ha più gamba ed è diversa dal 2017'- 'Ci sono state critiche per Cristiano, ha fatto le prime 5 senza segnare. L'attaccante è valutato per quello, era migliorato tanto a livello tecnico. ..."Quello che faccio adesso non è diverso da quello che facevo quando sono arrivato alla- ... E a proposito di gente in difficoltà, c'èche non trova più il gol. "Quello che succede con ...FIDUCIA DUSAN 'Ci sono state critiche anche per Cristiano,ha 22 anni, capita a tutti, ... LAMIGLIORE 'Qual è la versione migliore di questaQuella che vince. Vediamo domani il ...

Ravanelli: "Chiesa e Di Maria indispensabili, a Vlahovic e alla Juve" La Gazzetta dello Sport

E' un avviso per la Juve«Saremmo dei pazzi a prendere sotto gamba lo Sporting. Hanno giovani di tecnica e di gamba, sono molto diversi da quelli del 2017 che abbiamo sfidato nei gironi di Champions».Su Leggo Milano: "La profezia di Paulo Sousa". Attenta, Juve. L’ex bianconero Paulo Sousa, attuale tecnico della Salernitana, mette in guardia la squadra di Allegri in vista dell’andata dei quarti di… ...