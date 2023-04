Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, #Szczesny fa il verso a #Pogba: il siparietto è esilarante: Divertente episodio che non è passato inosservato… - alex_xie_juve : Nell'allenamento aperto di ieri ho lanciato la mia bandiera autografata con il vecchio logo della #Juve a Szczesny… - alex_xie_juve : Nell'allenamento aperto di ieri ho lanciato la mia bandiera autografata con il vecchio logo della Juve a Szczesny p… - juve_magazine : JUVENTUS - Szczesny può tornare in Premier League. Manchester United e Tottenham su di lui - Keannismo : Oggi mi esprimerò sui calciatori della Juve a suon di Pollici di Kean: Kean???? Rabiot ???? Vlahovic???? Miretti???? Rovell… -

Al momento dell'ingresso in campo dei calciatori, le telecamere social del club bianconero hanno immortalato una scena esilarante tra Pogba e...Bufera, i dettagli della lite Paredes - AllegriGuidi è poi entrato nei dettagli della lite ... L'intervento ha irritatoe poi negli spogliatoi deve essere accaduto qualcosa. L'argentino è ...Si lavora sempre molto intensamente in casa Juventus per programmare nel migliore dei modi il futuro del club bianconero. La società torinese nel corso della prossima estate dovrà cambiare diverse ...

Mercato Juve, due club in pressing su Szczesny ilBianconero

A quel punto Szczesny, che era dietro il centrocampista francese, ha mosso le mani senza senso per fare il verso al compagno di squadra. Non sono mancati commenti divertiti sull'episodio da parte dei ...La Juve è disposta ad accettare offerte per Vlahovic ... Non si tratta di un qualcosa di legato al gioco del tecnico. L’intervento ha irritato Szczesny e poi negli spogliatoi deve essere accaduto ...