Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #EuropaLeague | La conferenza prima di @juventusfc-@Sporting_CP. Danilo: 'La penalizzazione? Proviamo a parlare il… - notiziepiemont : Allegri: «Sporting? Gara aggressiva e di testa». Danilo: «Essere nella nostra miglior versione» - antocheeks96 : RT @scorpioesaurita: Gruppo Whatsapp Juventus FC pre Juve-Sporting - ledicoladelsud : Juve-Sporting, Allegri: “Vlahovic? Criticato anche Ronaldo quando non segnava” -

...in vista della gara di Europa League di domani sera contro loLisbona . Juventus, le parole di Allegri 'La squadra non è nervosa, ma serena: le pressioni ci sono sempre, siamo alla, e ...Il confronto con loLisbona L'allenatore bianconero ha analizzato in conferenza stampa gli avversari portoghesi: "LoLisbona è una squadra che ha fatto sette vittorie e quattro ..."Allale pressioni ci sono sempre, dobbiamo continuare a lavorare sul campo. Dobbiamo far sì che a maggio il calendario si riempia, se passiamo il turno con loavremo due semifinali, ...

Juve-Sporting, la conferenza di Allegri in diretta Sport Mediaset

José Mourinho dovrebbe pensare in casa sua, perché ce ne sarebbe da dire, come ad esempio chiedendosi come mai sul tema plusvalenze la Juventus sia finita nel tritacarne ed… Leggi ...Meno due al quarto di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona. Allegri Juventus Sporting. Cosa dovranno fare i portoghesi Sul passaggio del turno: “Sinceramente, credo che passerà lo ...