Juve, richiamo dell'Allianz dopo la rissa contro l'Inter (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Allianz, sponsor dello stadio della Juventus, ha lanciato una lettera di richiamo contro il club bianconero Giacomo Campora, CEO di Allianz Italia, ha commentato la rissa tra Juventus ed Inter in Coppa Italia. Le due squadre erano venute in contatto dopo il gol dell'1-1 di Romelu Lukaku. PAROLE – «Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all'agonismo sportivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

