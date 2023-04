Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : +++ ULTIM’ORA #JUVE +++ ?? Chiuse indagini manovra stipendi ?? I capi d’accusa - sportli26181512 : Juve, chiuse indagini manovra stipendi: i capi d'accusa dei dirigenti: La procura della Figc ha notificato al club… - CalcioNews24 : Juve, chiuse le indagini sul caso stipendi: ecco le mosse dei bianconeri - donlibu54 : Io farei giocare la Juve per un mese a porte chiuse. Ma pensa un po’… -

Juve, chiuse le indagini sul caso stipendi: ecco le mosse dei bianconeri Calcio News 24

La procura della Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette 'manovra stipendi, partnership e agenti': nell'atto, il procuratore Chinè contesta tra l'altro al club ...L'unica squadra in Italia a farlo visto che la Juve arriva a 13". Un percorso che ha portato il ... Non è importante la gloria, ma il percorso fatto per raggiungerla". De Laurentiis chiude così: "Io ...