Juve | Allegri | 'Vlahovic? Criticavano anche Rabiot Piaccia o no | noi seconda forza La lite con Paredes'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Nervi tesi in casa #Juve #Paredes perde le staffe. Che lite con #Allegri! - juventusfc : ??Allegri: « La migliore versione della Juve è quella che vince ». #JUVSCP - forumJuventus : La Stampa: 'Pogba sta meglio e verrà convocato per la sfida di Europa League di domani sera. Il Polpo è di nuovo a… - locavtelli : RT @juventusfc: ??Allegri: « La migliore versione della Juve è quella che vince ». #JUVSCP - juve_magazine : JUVENTUS - Allegri: 'Vlahovic e Alex Sandro a disposizione, De Sciglio no' -

1 Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match di andata dei quarti di finale di Europa League in casa dello Sporting Lisbobna , partita in programma domani ...L'allenatore della Juventus Massimilianoscherza alla vigilia sulla probabile formazione ... i giovani hanno dimostrato di avere le qualità per indossare la maglia della".Ed è la presenza del centravanti serbo, almeno nel quarto d'ora iniziale aperto ai media, a rappresentare la buona notizia del mercoledì in attesa di capire come e se verrà utilizzato da Max...

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani tra Juventus e Sporting Lisbona, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Le sue dichiarazioni riprese ...La Juventus continua la sua crescita in campionato con la marcia di avvicinamento al quarto posto. Allegri non sbaglia un colpo. Il passo falso della Juventus a Roma non ha certo fermato la corsa al ...